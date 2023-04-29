Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.