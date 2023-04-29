Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.