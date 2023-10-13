Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanlarda sabah kuvvet ve koşu çalışması yapılırken akşam idmanı dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.