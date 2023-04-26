Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.