Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.