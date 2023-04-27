Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.