Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2’ye 2 oyun ve sonlandırma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.