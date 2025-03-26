Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.