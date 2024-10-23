Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi Arda Kardeşler oldu

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre haftanın en önemli müsabakası olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.

Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı 25 Ekim Cuma, 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadeleleri yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Süper Lig’de 10. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma

20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

26 Ekim Cumartesi

13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın

27 Ekim Pazar

13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

28 Ekim Pazartesi

17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler