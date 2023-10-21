Galatasaray - Beşiktaş maçının VAR hakemi Abdulkadir Bitigen

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.

Galatasaray - Beşiktaş maçının VAR hakemi Abdulkadir Bitigen
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park’ta karşılaşacak. İki ezeli takım arasında saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olacak. Derbide VAR koltuğunda ise Abdulkadir Bitigen oturacakken, AVAR’da Erkan Engin ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman