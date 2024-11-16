Galatasaray, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

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Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.