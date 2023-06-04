Galatasaray bu sezon iki Fenerbahçe derbisini de kazandı

Galatasaray bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki derbiyi de kazandı. Sarı-kırmızılılar 1990-1991 sezonundan sonra iki maçta sarı-lacivertlileri yenmişti.

Galatasaray bu sezon iki Fenerbahçe derbisini de kazandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Galatasaray bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki derbiyi de kazandı. Sarı-kırmızılılar 1990-1991 sezonundan sonra iki maçta sarı-lacivertlileri yenmişti.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar derbiden 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Ligin ilk yarısında Kadıköy’deki derbiyi de 3-0 kazanan Galatasaray, bu sezon iki maçta da sarı-lacivertlileri mağlup etmiş oldu.

Bu iki derbide Galatasaray rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde gol görmedi.

Galatasaray daha önce 1990-1991 sezonunda Fenerbahçe iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştı.