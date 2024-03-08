Galatasaray bu sezon ilk kez 6 gol attı

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 4-1 biten mücadeleden 6-2’lik skorla galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Aslan böylece bu sezon ilk kez 6 gol attı. Cimbom 2023-2024 sezonunda daha önce deplasmandaki Trabzonspor müsabakasını 5-1 kazanmıştı.