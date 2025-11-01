Galatasaray bu sezon ilk kez gol atamadı

Galatasaray, Trabzonspor maçıyla bu sezon ilk kez gol atamadan karşılaşmayı tamamladı.

Galatasaray bu sezon ilk kez gol atamadı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Galatasaray, Trabzonspor maçıyla bu sezon ilk kez gol atamadan karşılaşmayı tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda oynadığı resmi maçlarda ilk kez gol atamadan mücadeleyi bitirdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Aslan, bu karşılaşma öncesinde Süper Lig’de oynadığı 10 maçta 25 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de yaptığı 3 karşılaşmada ise 5 gol sevinci yaşamıştı.