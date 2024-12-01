Galatasaray bu sezon ligde 2. kez berabere kaldı
Galatasaray, Eyüpspor maçıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezon 2. kez berabere kaldı.
Galatasaray, Eyüpspor maçıyla Trendyol Süper Lig’de bu sezon 2. kez berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-1 berabere sona eren müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ligde 5 maç sonra puan kaybeden Cimbom bu sezonki 2. beraberliği aldı. Aslan daha önce 7. haftada sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmayı da 3-3 berabere tamamlamıştı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile oynayacak.