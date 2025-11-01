Galatasaray bu sezon ligde 2. kez puan kaybetti
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, böylece bu sezon Süper Lig’de 2. kez puan kaybetti. Aslan daha önce yine evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.
Ligdeki puanını 29’a çıkaran Cimbom, liderliğine devam etti.