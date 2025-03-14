Galatasaray bu sezon ligde 9. kez kalesini gole kapadı
Galatasaray, Antalyaspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9. kez kalesinde gol görmedi.
Galatasaray, Antalyaspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig’de 9. kez kalesinde gol görmedi.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Antalyaspor’u 4-0’lık skorla yendi. Hücumda etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar savunmada da kalesini gole kapadı. Aslan bu müsabakayla birlikte 2024-2025 sezonunda ligde 9. kez bir maçı gol yemeden tamamladı.
Cimbom, ligde Antalyaspor ile 2 oynadığı maçta, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Bodrum FK, Konyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Fenerbahçe mücadelelerinde de gol yemedi.