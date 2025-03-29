Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu

Galatasaray, Beşiktaş maçıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez kaybetti.

Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Galatasaray, Beşiktaş maçıyla Trendyol Süper Lig’de bu sezon ilk kez kaybetti.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Aslan böylece ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı. Cimbom ligde daha önce de Kasımpaşa ile 2, Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile de 1’er kez berabere kalarak puan kaybetmişti.

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Galatasaray, 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.