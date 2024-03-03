Galatasaray büyük maçları kaybetmiyor

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmaları kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray büyük maçları kaybetmiyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmaları kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’a konuk oldu ve sahadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oynadığı maçlarda kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, bu istatistiğine devam etti. Cimbom; geride kalan 5 büyük maçta siyah-beyazlılar ve bordo-mavilileri 2’şer kez mağlup ederken, sarı-lacivertlilerle ise berabere kaldı.

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