Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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Yeni transfer Eren Elmalı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.