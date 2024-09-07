Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve çeviklik çalışmasıyla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

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Sarı-kırmızılılar, yarın 18.30’da Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile hazırlık maçı yapacak.