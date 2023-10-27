Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında yarın saat 19.00’da Çaykur Rizespor’a konuk olacak.