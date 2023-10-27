Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında yarın saat 19.00’da Çaykur Rizespor’a konuk olacak.