Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 20.00’de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.