Galatasaray, Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı

Galatasaray, Cedric Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar 700 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Galatasaray, Cedric Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar 700 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 2 yıllığına kadrosuna kattığı Cedric Bakambu’nun maliyetini açıkladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı futbolcu için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700 bin Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1,5 milyon Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.