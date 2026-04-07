Galatasaray, CEV Cup şampiyonluğu için sahaya çıkacak
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Cup final rövanşında yarın evinde İtalyan ekibi Reale Mutua Fenera Chieri'76 ile karşılaşacak.
CEV Cup finali rövanşında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, yarın saat 20.00’de TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda İtalyan takımı Reale Mutua Fenera Chieri’76 ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar finalin ilk maçında geçtiğimiz hafta İtalya’da rakibini 3-2 mağlup ederek İstanbul’a döndü.
Galatasaray alacağı her türlü galibiyetle kupayı kazanan taraf olacak.