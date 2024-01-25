Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre İstanbulspor karşısında 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre İstanbul karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk, sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayan Abdülkerim Bardakcı ve Sacha Boey’un yerine Davinson Sanchez ve Tete’ye görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda ayağında ağrı hisseden Sacha Boey, sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira, Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu kadroda yer almıyor. İspanyol futbolcu Angelino da teknik heyet kararıyla kadroda yok.

Davinson Sanchez 7 maç sonra 11’de

Galatasaray’da defansın ortasında sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı’nın yerine Davinson Sanchez 11’de yer aldı. En son Kopenhag ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son müsabakasında 11’de görev alan Kolombiyalı futbolcu, 6’sı Süper Lig, 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere 7 maç sonra 11’de başladı.

Forvette Zaha başladı

Sarı-kırmızılılarda, İstanbulspor maçında forvette Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha 11 başladı. Zaha geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Trabzonspor mücadelesinde 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Kaan Ayhan sol bekte, Barış Alper sağ bekte oynadı

Galatasaray’ın Fransız sağ bek Sacha Boey’un yokluğunda Okan Buruk, bu sezon her bölgede görev verdiği Barış Alper Yılmaz’a görev verdi. Buruk sol bekte de Trabzonspor maçında oynattığı Kaan Ayhan ile başladı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Muro Icardi, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş ve Tanguy Ndombele bekledi.

Tribünler doldu

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, İstanbulspor maçında da tribünleri doldurdu. RAMS Park’ta oynanan maça yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.