Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Eyüpspor maçının 11’ine göre Sivasspor karşısında 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Eyüpspor maçının 11’ine göre Sivas’a karşı 2 değişiklik yaptı. Buruk; Przemyslaw Frankowski ile Gabriel Sara’nın yerine Barış Alper Yılmaz ile Alvaro Morata’ya görev verdi.

Roland Sallai’ye sağ bekte görev

Sarı-kırmızılıların Macar futbolcusu Roland Sallai 11’de başladı. Teknik Direktör Okan Buruk, sağ bek pozisyonunda oynayan Kaan Ayhan ve Przemyslaw Frankowski’nin yerine Sallai’ye görev verdi.

Alvaro Morata, 5 maç sonra 11’de

Galatasaray’ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Sivasspor müsabakasında 11’de yer aldı. Son olarak Süper Lig’de Beşiktaş derbisinde 11’de oynayan Morata, sakatlık ve teknik heyet tercihlerinin ardından 3’ü lig, 2’si de kupa olmak üzere 5 maç sonra 11’de başladı.

Barış Alper Yılmaz sahada

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, 2 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Konyaspor karşılaşmasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan aldığı cezadan, Süper Lig’deki Eyüpspor mücadelesinde de sarı kart cezasından dolayı oynayamamıştı.

Yunus Akgün’e plaket verildi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor maçıyla Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıkan Yunus Akgün’e, Sivasspor müsabakası öncesinde plaket verildi. Akgün’e, plaket ve üzerinde 100 yazılı formayı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takdim etti.

Şampiyon Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, taraftarı selamladı

EuroCup 1 şampiyonu Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların karşısına çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ayrıca Başantrenör Sedat İncesu’ya da plaket verdi.

Galatasaray’ın 11’i

Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata ve Victor Osimhen 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski bekledi.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Sivasspor karşılaşmasında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park’ta oynanan müsabakada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Filistin’de yaşanan olaylarla dikkat çekmek için, ’Filistin’de insanlık ölüyor’ ve ’Dünya soykırımı canlı canlı izledi’ pankartları astı.