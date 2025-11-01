Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Göztepe maçının 11’ine göre Trabzonspor karşısına 2 değişikle çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile mücadele ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Göztepe maçının 11’ine göre Karadeniz ekibi karşısında 11’de 2 değişiklik yaptı. Buruk, Davinson Sanchez ile Ismail Jakobs’un yerine Lucas Torreira ile Eren Elmalı’ya görev verdi.

Galatasaray’da tedavisi devam eden İlkay Gündoğan ile sarı kart cezalısı Davinson Sanchez kadrosunda yer almadı.

Sanchez’in yokluğunda Lemina stoperde

Teknik Direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez’in yokluğunda yerine savunmada maça Abdülkerim Bardakcı’nın yanında Mario Lemina ile başladı. Buruk daha önce Beşiktaş ile Göztepe müsabakalarının belli bölümlerinde de Lemina’yı defansın ortasında oynatmıştı.

Wilfried Singo 3 maç sonra kadroda

Sarı-kırmızılılarda tedavisi tamamlanan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, 21 kişilik kadroya alındı. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo, ligde Başakşehir ve Göztepe ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Bodo/Glimt karşılaşmasında oynayamamıştı.

Uğurcan Çakır ilk kez eski takımına karşı

Galatasaray’ın file bekçisi Uğurcan Çakır, Trabzonspor karşılaşmasında 11’de yer aldı. Bu sezon bordo-mavililerden transfer olan Çakır, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Isınmada sarı-kırmızılı taraftarlar, Uğurcan Çakır’a tezahüratlarıyla destekte bulundu.

Galatasaray’ın 11’i

Galatasaray, Trabzonspor müsabakasına; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Wilfried Singo ve Arda Ünyay bekledi.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarları, Trabzonspor maçında takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park’ta oynana müsabakada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları karşılaşmaya hazırladı.