Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent son oynadıkları Altay maçının 11'ine göre Sivasspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

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  • 01.05.2022 20:48
  • Güncelleme: 01.05.2022 21:30
Galatasaray'da 3 değişiklik
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent son oynadıkları Altay maçının 11’ine göre Sivasspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent, son oynadıkları Altay maçının 11’ine göre Sivasspor karşısında 3 değişiklik yaptı. Torrent; Marcao, Berkan Kutlu ve Omar’ın yerine Sacha Boey, Semih Kaya ve Taylan Antalyalı’ya görev verdi.

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Eksikler

Galatasaray’da sarı kart cezalısı Brezilyalı futbolcusu Marcao, Sivasspor maçında görev alamadı. Hafta içindeki antrenmanda sakatlanan Omar Elabdellaoui ile Inaki Pena ise sakatlığından dolayı kadroda bulunmuyor. Sakatlığının ardından bu hafta takımla çalışan Sofine Feghouli de kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Semih Kaya, Patrick van Aanholt, Erick Pulgar, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis 11’i ile başladı.

Jankat Yılmaz, Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu ise yedeklerde bekledi.

İHA

SHA Editör
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