Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig’de son oynadıkları Alanyaspor maçının 11’ine göre Fatih Karagümrük karşısında 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11’ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş’ın yerine Leo Dubois, Emin Bayram ve Emre Taşdemir’e görev verdi.

Emre Taşdemir, 28 Temmuz 2021’den sonra sahada

Galatasaray’da Emre Taşdemir bu sezon ilk kez görev aldı. Karşılaşmaya 11’de başlayan Taşdemir, geçtiğimiz sezonu Giresunspor’da kiralık olarak geçirmişti. Bu sezon sarı-kırmızılılar ile Rezerv Lig’de 4 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, A Takım’da ise son olarak 28 Temmuz 2021 tarihinde PSV ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme müsabakasında süre aldı.

Leo Dubois 2 maç sonra 11’de

Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, sağ bekte Sacha Boey’un cezasından dolayı Fatih Karagümrük maçına 11’de başladı. Dubois son olarak 8. haftada deplasmandaki Adana Demirspor mücadelesinde 11’de görev aldı. 28 yaşındaki futbolcu 10. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer alırken, geçtiğimiz hafta da oyuna sonradan dahil oldu.

Emin Bayram bu sezon ligde 3. kez 11’de başladı

Galatasaray’ın genç stoperi Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı’nın yokluğunda müsabakaya 11’de başladı. 19 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Süper Lig’de bu sezon 3. kez 11’de başladı. Bayram, bu sezon ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’ndaki mücadelede de 11’de görev aldı.

Mbaye Diagne ilk kez

Fatih Karagümrük’ün Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, transfer olduktan sonra ilk kez eski takımı Galatasaray’a karşı sahaya çıktı. Mücadeleye 11’de başlayan Diagne, yaz transfer sezonunda sarı-kırmızılılar ile karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılmış, daha sonra Karagümrük ile sözleşme imzalamıştı.

Eksikler

Galatasaray’da Sacha Boey ile Abdülkerim Bardakcı, kırmızı kart cezalılarından dolayı kadroda yer almıyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Kazımcan Karataş ile Yusuf Demir’in de sakatlıkları bulunuyor. Danimarkalı futbolcu Mathias Ross da tercih olarak 21 kişilik kadroda yer almadı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına; Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11 ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata ve Metehan Baltacı bekledi.

Bu sezon iç sahada takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Fatih Karagümrük maçında da deplasmandaki yerini aldı. Yaklaşık 7 bin sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlarla takımlarını mücadeleye hazırladı.