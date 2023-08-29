Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde ile oynadıklarını ilk karşılaşmanın 11’ine göre rövanş mücadelesinde 3 değişiklik yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Galatasaray evinde Norveç ekibi Molde ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son olarak deplasmanda oynadıkları Molde maçının 11’ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk; Berkan Kutlu, Sergio Oliveira ve transfer olan Yunus Akgün’ün yerine kırmızı kart cezası biten Lucas Torreira, Kerem Demirbay ve Tete’ye görev verdi.

Tete ve Kerem Demirbay ilk kez 11’de

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Tete ile Kerem Demirbay, Molde karşısında 11’de başladı. İki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11’de görev aldı. Kerem daha önce 3 maçta oynarken, Tete ise 1 müsabakada forma giydi.

Fredrik Midtsjö kadroda yok

Galatasaray’ın Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, Molde ile oynanan rövanş maçının kadrosunda yer almadı. Midtsjö, Norveç’te oynanan ilk karşılaşmada son dakikalarda galibiyet golünü kaydetmişti. 30 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılar ile bu sezon 3 resmi maçta görev aldı.

Galatasaray, Molde maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Leo Dubois, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Özgür Baran Aksaka, Kazımcan Karataş, Ali Turap Bülbül ve Cedric Bakambu bekledi.

4 yıl sonra iç sahada Şampiyonlar Ligi müziği

Son olarak 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Galatasaray’da 4 yıl sonra iç saha maçında Şampiyonlar Ligi müziği çaldı.

Taraftarlardan tam destek

Galatasaray’ın iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Molde maçında da tribündeki yerini aldı. Hafta içi ve maç saatinin geç olmasına rağmen taraftarlar tribünleri doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.