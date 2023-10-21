Galatasaray'da 3 değişiklik
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde 3 değişiklik yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Antalyaspor maçının 11’ine göre Beşiktaş derbisinde 3 değişiklik yaptı.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Antalyaspor maçının 11’ine göre derbide 3 değişiklik yaptı. Buruk, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz’ın yerine, Angelino, Kaan Ayhan ve Tete’ye görev verdi. Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise kadroda yer almadı.
Galatasaray derbiye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Lucas Toreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11’i ile başladı.
Yedeklerde ise, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedrci Bakambu bekledi.
Yeni forma ilk kez derbide
Galatasaray, Beşiktaş derbisinde yeni formasını ilk kez kullandı. Sarı-kırmızılılar, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırladığı yeni sezon 3. formasıyla sahaya çıktı.
Tribünler doldu
İç sahada oynanan maçlarda takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Beşiktaş karşılaşmasında da tribünleri doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.