Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Eyüpspor maçının 11’ine göre Eintracht Frankfurt karşısında 3 değişiklik yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 1. haftasında Galatasaray deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Eyüpspor müsabakasının 11’ine göre Frankfurt karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Mauro Icardi yerine Wilfried Singo, Mario Lemina ve Barış Alper Yılmaz’a görev verdi. Sarı-kırmızılılarda sahaya Yunus Akgün kaptan olarak sahaya çıktı.

Wilfried Singo ilk kez 11’de

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, Frankfurt mücadelesiyle ilk kez 11’de başladı. Singo, daha önce Rizespor ve Eyüpspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Barış Alper Yılmaz, 3 maç sonra 11’de başladı

Teknik Direktör Okan Buruk, Frankfurt müsabakasında forvette Barış Alper Yılmaz’a görev verdi. Ligin ilk maçlarında da bu bölgede oynayan Barış Alper, rakip fileleri 3 kez havalandırmıştı. Son olarak Fatih Karagümrük mücadelesinde 11’de yer alan 25 yaşındaki futbolcu, transfer sürecinden dolayı 2 maçta kadroda yer almamış, Eyüpspor karşısında da sonradan oyuna girmişti.

Uğurcan Çakır, ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı

Galatasaray’ın, Trabzonspor’dan transfer ettiği kaleci Uğurcan Çakır, Eintracht Frankfurt maçıyla kariyerinde bir ilki yaşadı. Müsabakada 11’de görev alan Çakır, Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor ile daha önce 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynamıştı.

Galatasaray’ın 11’i

Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz 11’i ile başladı.

Yedeklerde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı ve Arda Ünyay bekledi.

Eintracht Frankfurt’ta ise milli futbolcu Can Uzun 11’de görev alırken, Galatasaraylı eski futbolcu Michy Batshuayi yedek bekledi.

Yeni formatta ilk maç

Geçtiğimiz sezonu Trendyol Süper Lig’de şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım sağladı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon başlayan Şampiyonlar Ligi’nin yeni lig formatında da ilk kez yer alıyor. Aslan ilk maçında Almanya deplasmanında Frankfurt ile mücadele ediyor.