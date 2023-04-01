Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Konyaspor maçının 11’ine göre Adana Demirspor karşısında 4 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Konyaspor maçının 11’ine göre Adana ekibi karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Kaan Ayhan, Leo Dubois, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz’ın yerine Victor Nelsson, Sam Adekugbe, Lucas Torreira ve Dries Mertens’e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu sarı kart cezasından dolayı kadroda yer almıyor.

Dries Mertens 55 gün sonra sahada

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, sakatlığının ardından 55 gün sonra ilk kez Adana Demirspor maçında 11’de yer aldı. Son olarak 5 Şubat’ta Trabzonspor ile oynanan müsabakada görev alan Mertens daha sonra deprem felaketi nedeniyle verilen arada sakatlık yaşamıştı.

Galatasaray, Adana Demirspor maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise, Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata ve Kazımcan Karataş bekledi.

Taraftarlar stadı doldurdu

Bu sezon Nef Stadyumu’nda oynanan maçlarda takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Adana Demirspor karşısında da tribünleri doldurdu. Sarı-kırmızılılarda maç öncesinde tezahüratlarla takımlarını müsabakaya hazırladı. Adana Demirspor taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.