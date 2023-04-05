Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Adana Demirspor maçının 11’ine göre Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Başakşehir karşılaşmasında 4 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Adana Demirspor maçının 11’ine göre Başakşehir karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk, Victor Nelsson, Sam Adekugbe, Sergio Oliveira ve Milot Rashica’nın yerine Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo’ya görev verdi.

Nicolo Zaniolo ilk kez 11’de başladı

Galatasaray, ikinci transfer döneminde İtalyan ekibi Roma’dan kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Başakşehir maçıyla birlikte sarı-kırmızılılarda ilk kez 11’de sahaya çıktı. 23 yaşındaki futbolcu daha önce Süper Lig’de oynadığı 3 maçta da sonradan oyuna dahil oldu.

Kazımcan Karataş 12 maç sonra 11’de yer aldı

Galatasaray’ın genç sol beki Kazımcan Karataş’a, Teknik Direktör Okan Buruk 11’de görev verdi. Son olarak 25 Aralık’ta oynanan İstanbulspor müsabakasında 11’de görev alan ve sakatlanan 20 yaşındaki futbolcu, 11’i lig, 1’i de kupa olmak üzere toplam 12 maç sonra Başakşehir karşısında 11’de yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata yer aldı.

Tribünler doldu

Bu sezon oynanan maçlarda takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Başakşehir karşılaşmasında da tribünleri doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

Galatasaray taraftarlar ayrıca kale arkasındaki tribünde, ’Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır’ pankartı açtı.