Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Hatayspor maçının 11’ine göre Alanyaspor karşısında 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor ile mücadele ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara öncesinde deplasmanda oynadıkları Hatayspor maçının 11’ine göre Alanya karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens’e görev verdi.

Abdülkerim Bardakcı maç kadrosunda yer almadı

Galatasaray’da milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı son yapılan antrenmanda hafif ağrı hissettiği için Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Yoğun maç temposunda dinlenmek isteyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile milli maçlar sonrasında tek antrenmana çıkan Faslı futbolcu Hakim Ziyech yedeklerde yer aldı.

Tanguy Ndombele ikinci kez 11’de

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçında Fransız futbolcu Tanguy Ndombele’ye 11’de görev verdi. Bu sezon son olarak Antalyaspor deplasmanında 11’de görev alan Ndombele, 4’ü Süper Lig, 2’si de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 6 karşılaşma sonra 11’de başladı. 26 yaşındaki böylece bu sezon ikinci kez 11’de şans buldu.

Barış Alper Yılmaz 6 maç sonra 11’de başladı

Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz’ı bu sezon son olarak Antalyaspor’a konuk oldukları karşılaşmada 11’de görevlendirmişti. Alanyaspor maçına 11’de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 4’ü lig, 2’si de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 6 maç sonra 11’de sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira ve Cedric Bakambu bekledi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri doldurdu

Milli aranın ardından ilk maçını iç sahada oynayan Galatasaray’da taraftarlar, Alanyaspor maçında takımını yalnız bırakmadı. İstanbul’daki soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.