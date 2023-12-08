Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Pendikspor maçının 11’ine göre Adana Demirspor karşısında 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Pendikspor maçının 11’ine göre Adana ekibi karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira ve Hakim Ziyech’in yerine Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay ve Dries Mertens’e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynanacak Kopenhag maçı öncesinde risk edilmedi.

Barış Alper Yılmaz sol bekte

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor mücadelesinde 11’de başlattığı hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz’a sol bekte görev verdi. Barış geçtiğimiz hafta deplasmandaki Pendikspor maçına yedek başlamış, ikinci yarı Kazımcan Karataş’ın yerine oyuna girip, sol bekte oynamıştı.

Kerem Demirbay 6 maç sonra 11’de

Galatasaray’da orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Adana Demirspor karşılaşmasında 11’de görev aldı. Son olarak Çaykur Rizespor müsabakasında 11’de oynayan Demirbay, 4 Süper Lig, 2 de UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi olmak üzere 6 maç sonra 11’de sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğu ve Mauro Icardi 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Angelino, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.

Taraftarlar stadı doldurdu

Galatasaray taraftarı, Adana Demirspor mücadelesinde tribünleri doldurdu. İç saha maçlarını takımlarını bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul’daki yağışlı ve soğuk havaya rağmen tribündeki yerini aldı. Taraftarlar müsabaka öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak takımlarını maça hazırladı.