Galatasaray'da 5 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Başakşehir maçının 11’ine göre Bodo/Glimt müsabakasında 5 değişiklik yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Başakşehir maçının 11’ine göre sarı-siyahlılar karşısında 5 değişiklik yaptı. Buruk, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi’nin yerine Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen’e görev verdi.

Galatasaray’da Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

Galatasaray’ın 11’i

Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir ve Arda Ünyay bekledi.

Tribünler doldu

Her zaman takımının yanında olan Galatasaray taraftarları, Bodo/Glimt mücadelesinde de tribünlerindeki yerini aldı. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.