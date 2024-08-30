Galatasaray'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın saat 21.45’te Adana Demirspor’a konuk olacak.