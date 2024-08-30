Galatasaray'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın saat 21.45’te Adana Demirspor’a konuk olacak.