Galatasaray'da Ajax maçının hazırlıkları devam etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.