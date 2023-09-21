Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 8’e 2 pas çalışması ve savunma ile hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Rams Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.