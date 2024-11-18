Galatasaray'da, Bodrumspor maçı hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da, Bodrumspor maçı hazırlıkları devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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Galatasaray, 20 Kasım Çarşamba günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.