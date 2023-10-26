Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam etti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından sonlandırma ile sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.