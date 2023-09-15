Galatasaray'da Davinson Sanchez, ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda sarı-kırmızılıların yeni transferi Davinson Sanchez de yer aldı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, ilk antrenmanına çıktı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Samsunspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda sarı-kırmızılıların yeni transferi Davinson Sanchez de yer aldı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Davinson Sanchez de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Samsunspor’u konuk edecek.