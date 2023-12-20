Galatasaray'da derbi öncesi sarı kart sınırındakilerde kart görmedi

Galatasaray’da sarı kart sınırında olan Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlığından dolayı oynamazken, Sacha Boey ise kart görmeden karşılaşmayı tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ile Sacha Boey sarı kart sınırında olan futbolculardı. Sanchez sakatlığından dolayı kadroda yer almadı. Boey ise müsabakayı kart görmeden tamamladı ve hafta sonu deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşmedi.