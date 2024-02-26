Galatasaray'da derbi öncesi sınırdakiler kart görmedi

Galatasaray'da sarı kart sınırında bulunan Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira, Antalyaspor maçını kart görmeden tamamladı.

Galatasaray'da derbi öncesi sınırdakiler kart görmedi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray’da sarı kart sınırında bulunan Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira, Antalyaspor maçını kart görmeden tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyordu. Bu 3 futbolcu mücadeleyi sarı kart görmeden tamamladı.

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Maçta Kerem Aktürkoğlu ile Davinson Sanchez 11’de başlarken, Oliveira ise süre almadı. Teknik Direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde bu 3 futbolcu, gelecek hafta Dolmabahçe’deki Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.