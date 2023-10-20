Galatasaray'da derbide hedef 3 puan

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında evinde karşılaşacağı Beşiktaş’ı mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda topladığı 22 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılar karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile oynayacağı maça moralli çıkmak istiyor.

Beşiktaş’a evinde en son 2017 yenildi

Galatasaray, son dönemde sahasında oynadığı Beşiktaş derbilerini kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 27 Şubat 2017 tarihinde evinde siyah-beyazlılara 1-0 yenildikten sonra oynadığı 6 karşılaşmada kaybetmedi. Aslan bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Son 22 maçını kaybetmedi

Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig’de 14, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 22 mücadelede kaybetmedi. Aslan, geride kalan maçlarda 19 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Süper Lig’de son 7 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 7 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor’u mağlup etmeyi başardı.

Evindeki yenilmezlik serisi 20

Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kolay puan şansı vermiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından oynadığı 20 karşılaşmada 18 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Mauro Icardi 14 maçta 12 gol attı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımına kazandırmaya devam ediyor. Derbide de sarı-kırmızılıların en büyük kozu olacak Icardi, bu sezon toplam 13 resmi karşılaşmada oynadı ve rakip fileleri toplam 12 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 8’ini Süper Lig’de, 3’ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 1’ini de gruplarda kaydetti. Icardi, ayrıca ligde krallık yarışında zirvede yer alıyor.

En az gol yiyen ikinci takım

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 8 müsabakada kalesinde 4 gol gördü ve bu performansıyla liginde en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor. Cimbom, söz konusu 8 mücadelenin 5’inde de kalesini gole kapadı.