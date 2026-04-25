Galatasaray'da derbide hedef galibiyet

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de evinde oynayacağı Fenerbahçe’yi mağlup ederek, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar, 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Aslan, derbiden galip ayrılıp şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Kanarya ile olan puan farkını arttırmak istiyor.

Ligde evinde 33 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmuyor. RAMS Park’ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 33 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 26 galibiyet elde ederken, 7 defa da berabere kaldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 15 müsabakanın 11’ini kazanırken, 4’ünden beraberlikle ayrıldı.

En golcü ve en az gol yiyen takım

Galatasaray, Süper Lig’de hem hücum hem de savunma istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 30 karşılaşmada rakip fileleri 69 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan ayrıca 23 golle de en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca +46 ile de en iyi averaja sahip takım.

15 farklı futbolcu gol attı

Galatasaray’da ligde 15 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 14, Victor Osimhen 12, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz 7’şer, Yunus Akgün 6, Gabriel Sara 5, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan, Wifried Singo ve Lucas Torreira 2’şer, Mario Lemina, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Renato Nhaga da 1’er gol attı. Ayrıca Fatih Karagümrük’ten Fatih Kurucuk, Kayserispor’dan Aaron Opoku, Eyüpspor’dan Jerome Onguene ve Göztepe’den de Allan, Galatasaray maçlarında kendi kalesine gol attı.

Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı sarı kart sınırında

Galatasaray’da Fenerbahçe maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı, müsabakada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmandaki Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.