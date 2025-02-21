Galatasaray'da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2’ye 2 oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.