Galatasaray'da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2’ye 2 oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.