Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Çaykur Rizespor'a kiralandı
Galatasaray, 25 yaşındaki santrfor Halil Dervişoğlu'nun gelecek yıl kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giyeceğini açıkladı.
Galatasaray, 25 yaşındaki santrfor Halil Dervişoğlu’nun gelecek yıl kiralık olarak Çaykur Rizespor’da forma giyeceğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil Dervişoğlu’nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Ç. Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.