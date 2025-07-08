Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Çaykur Rizespor'a kiralandı

Galatasaray, 25 yaşındaki santrfor Halil Dervişoğlu'nun gelecek yıl kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giyeceğini açıkladı.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Çaykur Rizespor'a kiralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Galatasaray, 25 yaşındaki santrfor Halil Dervişoğlu’nun gelecek yıl kiralık olarak Çaykur Rizespor’da forma giyeceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil Dervişoğlu’nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Ç. Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb