Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

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Sarı-kırmızılılar, 15 Ocak Çarşamba günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.