Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 15 Ocak Çarşamba günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.