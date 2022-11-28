Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, 4 grup halinde 4’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor
Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor
Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor
Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor